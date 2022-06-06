豆腐岬珊瑚礁遭釘營釘 民眾批劣質潛水客

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）宜蘭豆腐岬海中珊瑚近日被發現遭人釘上營釘，民眾將照片上傳臉書痛批劣質潛水客，呼籲大家緝凶。縣府表示，若傷害到保育類珊瑚，依法可處5年以下徒刑，併科最高100萬元罰金。

民眾在臉書（Facebook）發文表示，真是劣質潛水客，在豆腐岬珊瑚礁上直接破壞釘上營釘，請大家共同緝凶，如果抓到直接報警處理，這片海域是保護區，竟然有人敢做這種行為，真是太過分了，如果有民眾看到任何不法行為，直接報警嚴懲惡徒。

發現的潛水客今天接受媒體電訪指出，1日他曾到此潛水但沒看到珊瑚被釘上營釘，研判應該是在2日或3日被釘上，他本以為是研究用途，但再怎麼科學研究，也不可能把營釘插在珊瑚上還黏著塑鋼土，其中一根還插在正中間很誇張，當下他立刻拔起，今天又看到一根營釘，雖懷疑是業者所為也曾詢問業者但都否認。

宜蘭縣政府農業處表示，如果傷害到保育類珊瑚，可依野生動物保育法，處5年以下有期徒刑，併科最高新台幣100萬元罰金，呼籲民眾在海洋遊憩活動時，不要破壞海洋棲地以免觸法。

根據宜蘭縣蘇澳鎮公所網站介紹，豆腐岬位於南方澳漁港東側，由陸連島與沙洲連貫而成的沙頸岬地形，弧狀凹槽面向海洋，礁岩狀似豆腐，特殊的景觀而稱豆腐岬。

沿著海岸步道，自西北而東南，規劃豐富設施，讓遊客能夠徜徉其間。灣口更是戲水、浮潛好去處，鄰近的筆架山，山壁陡峭，漁源豐富，吸引不少磯釣好手前來。（編輯：張銘坤）1110606