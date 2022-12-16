台中警查獲外籍移工車手 追查幕後詐騙集團

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市警方日前追查詐騙集團車手，發現涉案人以步行或騎乘腳踏車方式行動，深入追查逮捕3名外籍移工並依法送辦。警方發現今年外籍車手有增加趨勢，將進一步追查幕後指使集團。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，警方於今年11月中旬接獲警政署通報提領熱點，大里、霧峰區有多筆警示帳戶於警示前遭到提領，霧峰警分局獲報後立即組成專案小組偵辦。

專案小組調查發現，多名詐騙集團車手前往提領地點，均透過步行或騎乘腳踏車方式以規避警方查緝，研判為同一集團所為，經擴大調閱監視器追查後，陸續將涉案的3名車手帶回偵辦。

警方查出，涉案的3名車手為外籍移工，分別為越南籍阮男（26歲）、胡男（24歲）及裴女（34歲），在霧峰與大里區的工廠工作，皆供稱受同鄉友人指點、教導以步行或騎乘腳踏車方式行動，並選擇監視器鮮少路段前往提領，藉以躲避警方查緝，並於提領後將贓款交付上手，不法所得各新台幣3000元至5000元不等。

警方全案詢問後，將阮男等3人，依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方指出，過去詐騙集團車手普遍由台人擔任，但經統計台中市今年已緝獲外籍車手達25人，與去年相比有逐步增加趨勢，警方將持續擴大追查幕後指使者，並呼籲民眾切勿加入詐騙集團。（編輯：謝雅竹）1111216