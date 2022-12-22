男子沒錢繳酒駕罰款卻有錢參選 選舉保證金遭查扣

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法務部行政執行署嘉義分署清查專案執行酒駕案件，嘉義朴子趙姓義務人曾參選里長，落選後酒駕罰鍰未繳，今年又再度參選，嘉義分署指出，趙姓義務人今年有錢繳選舉保證金參選，卻不繳罰鍰，因此查扣趙男選舉保證金5萬元抵繳。（法務部行政執行署嘉義分署提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年12月22日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市22日電）行政執行署嘉義分署清查專案執行酒駕案件，嘉義縣朴子市趙姓義務人曾參選里長，落選後酒駕罰鍰9萬元未繳，趙男今年再度參選里長，執行人員得知，查扣趙男參選的選舉保證金5萬元抵繳。

嘉義分署今天發布新聞稿指出，趙姓義務人曾酒後騎乘他人機車，行駛在嘉義縣朴子市開元路，被警方查獲酒駕，且是5年內被二度查獲酒駕，被裁罰酒駕罰鍰新台幣9萬元。

趙男被裁罰後，因不繳罰鍰，經嘉義區監理所移送強制執行。嘉義分署受理後，執行人員通知趙男繳納但其未理會。

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嘉義分署清查趙姓義務人名下沒有可供執行的財產，因此執行人員前往趙男住處現場執行，發現趙男不在家，自稱是趙男兒子的男子表示，阿公曾是里長，家裡牆上還掛滿當選證書及熱心服務等牌匾，而父親因前次里長選舉失利，借酒澆愁，酒後騎車被查獲裁罰9萬元。

嘉義分署說，趙姓義務人今年再次參選里長，有錢繳選舉保證金參選，卻不繳酒駕罰鍰，執行人員當場再次向趙男家人勸繳，但家人卻表示沒錢繳罰鍰，執行人員因此查扣趙男這次參選的選舉保證金5萬元抵繳，不足的4萬元將再調查義務人財產執行。（編輯：黃世雅）1111222