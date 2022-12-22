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嘉縣梅山鄉30歲男疑舉槍自盡 陳屍自小客車

2022/12/22 18:44
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉縣警局竹崎分局今天接獲民眾報案，梅山鄉永興村某空地停放一部自用小客車內，一名陳屍男子疑似中槍死亡，右手握改造手槍、右腳踩在已打P檔的油門上；法醫相驗認自殺可能性高，待解剖確認。

竹崎分局告訴中央社記者，今天凌晨2時許接獲民眾報案，梅山鄉永興村某處空地停放一部自用小客車一直踩著油門，駕駛座上一名男子好像死了，馬上派人前去瞭解。

竹崎分局表示，到現場發現車內男子頭部中彈，右手還握著一把改造手槍，車子排檔入在P檔未熄火，男子右腳踩在油門上；經調查死者是81年次李姓男子，梅山人。

竹崎分局今天報請檢察官與法醫相驗，法醫僅發現死者頭部疑似射入口1處，未見射出口與彈頭，自殺可能性較高，排定28日上午解剖取出彈頭比對槍枝彈道，確認死因。

另外，死者家屬指出，昨天李男還交代外出幾天，要家裡的人幫忙照顧他的狗，今天卻陳屍在車裡，他生前為糖尿病所苦。（編輯：陳仁華）1111222

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

#嘉縣警局竹崎分局
#梅山鄉永興村
#竹崎
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