烏坵鄉長當選人蔡燕明涉虛偽陪選 金檢提當選無效

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金門地方檢察署偵辦烏坵鄉長候選人蔡燕明（圖）涉虛偽陪選案，將就涉案4名共犯提起公訴，並依法提起蔡燕明當選無效之訴。圖為蔡燕明111年6月間在金門參加活動畫面。中央社記者黃慧敏攝 111年12月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門地檢署今天偵結烏坵鄉長當選人蔡燕明虛偽陪選案，對4名共犯提起公訴，並提起蔡燕明當選無效之訴。據了解，已交保的蔡燕明將搭機赴烏坵參加就職典禮。

金檢主任檢察官劉建志表示，地院告知蔡燕明已交保。蔡燕明雖已經羈押，但既經選委會公告當選，地檢署也依法一併向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維持選舉公平性與公正性。

公職人員當選人宣誓就職典禮25日舉行，烏坵東距台中港130公里，對外交通主要靠每月2次直達台中的快輪，由於交通船緩不濟急，縣府相關官員透露，蔡燕明將與縣府監誓人員，在台中搭乘直升機赴烏坵。但蔡燕明手機關機，暫無法證實她即將前往烏坵如期參加就職典禮。

金檢偵辦蔡燕明、陳宗龍等人虛偽陪選案昨天偵查終結。金檢新聞稿表示，蔡燕明因得知這次鄉長選舉，並無他人參選，擔心同額競選得票數恐因航班等因素，難以達公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數門檻（即選舉人數20%），將導致選舉無效。於是夥同蔡姓宗親，尋得任職花蓮某飯店的巴士司機陳宗龍出面，虛偽陪選鄉長。

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新聞稿指出，蔡燕明於8月間到花蓮與陳宗龍會面，雙方約定由蔡燕明負責繳納參選保證金新台幣12萬元外，並許諾選後將另外給予陳宗龍一定金額為報酬。蔡燕明擔心犯行曝光，委由許姓友人代理陳宗龍出面到烏坵鄉登記參選並繳納保證金。

檢察官因而認定蔡燕明、蔡姓宗親和許姓友人共同涉犯選罷法97條第1項後段，對具有候選人資格者，行求期約賄賂而約為一定競選活動罪嫌；陳宗龍則涉犯同法97條第2項後段具有候選人資格者，期約賄賂而約為一定競選活動等罪嫌，依法提起公訴。這次選舉，蔡燕明得票數102票、陳宗龍19票。（編輯：孫承武）1111223