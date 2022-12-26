前員警盧正涉撕票遭槍決 胞姊聲請憲法審查不受理

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（中央社記者林長順台北26日電）前員警盧正涉嫌綁架撕票被判處死刑，89年間執行槍決。盧正胞姊以警方自白取得過程違法，聲請法規範憲法審查。憲法法庭認為是個案事實認定問題，並非法規違憲，裁定不受理。

盧正被控於民國86年間涉嫌擄人勒索後撕票，最高法院於89年6月間判處死刑定讞，法務部於同年9月間執行槍決。盧正家屬及民間團體在盧正死後持續為他喊冤。

盧正胞姊盧菁指出，盧正被判處死刑，歷審歷審判決皆以自白為主要證據，但自白取得過程顯有不正違法情形，並經監察院提出調查報告予以糾正，所以提出本件聲請，請求平反。

盧菁表示，刑事訴訟法第93條第1項規定僅規定因拘提或逮捕到場者，應即時訊問。漏未規定經通知到場者，也應即時詢問，造成警方得以拖延方式，使受通知者人身自由遭受限制的時間變相拉長。

另外，刑訴法第156條第1項規定僅規定自白非出於不正方法且與事實相符者，得為證據，漏未規定被告遭偵查機關拘束人身自由超過24小時所取得的自白，也不得作為證據，讓偵查機關對於非經拘提逮捕到案的被告，有誘因延長、拖延其人身自由遭拘束的時間。

盧菁認為，刑訴法相關規定均有違背憲法比例原則、正當法律程序原則而侵害人身自由，有牴觸憲法第8條第2項及第23條規定的疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭指出，「通知」並無拘束人身自由的效果，警察若未即時詢問， 犯罪嫌疑人本得自由離去，是否屬於憲法第8條規定所稱的逮捕拘禁，尚有疑問，刑訴法未就通知到場者規定應即時訊問，很難看出有何違反憲法規定而具憲法重要性。

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憲法法庭表示，刑訴法雖無明文規定 「疲勞訊問」一詞，但明文規定以不正方法所取得的自白， 不得作為證據，本案盧正自白是否屬於「疲勞訊問」須個案認定，是事實認定問題，並非刑訴法規定是否違憲問題。

憲法法庭認為，刑訴法2項規定很難看出有何違反憲法規定而具憲法重要性，以及有何侵害受判決人基本權利而有貫徹之必要，盧菁聲請與憲法訴訟法規定不符，裁定不受理。（編輯：張銘坤）1111226