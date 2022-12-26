逆子涉毆89歲母致死 嘉檢依殺直系血親尊親屬起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義縣46歲張姓男子被控今年11月間毆打89歲母親張姓老婦人致死，張男辯稱酒醉不記得，解剖報告指死亡方式為遭人毆打致死，檢方偵結，依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，張男脾氣暴躁，常與鄰里發生糾紛，今年10月間與鄰居發生衝突，被鄰居提出傷害告訴，張男因無法達成和解而心生恐慌，便告知母親「我打阿伯的事情，如果沒辦法和解，我也沒錢賠，也不想被關，我就帶妳一起去跳海」。

檢方表示，張男便自10月下旬起，常常對母親拳打腳踢，且還會毆打頭部，因為頭部比較不會被長照人員發現有傷；11月初時，警察曾敲打張男住家大門要求開門，因張男故意不回應，警察以為無人在家便離去。

檢方指出，張男對母親施暴，若是張男的洪姓女性友人在場都會制止，11月8日或9日張姓老婦人再度被兒子家暴，曾當面向洪女求救「快點救我，不然就會被兒子打死了」，洪女因時值深夜，就藉故家中有事離開。

檢方表示，洪女因11月11日凌晨接到張男的電話告知「我媽媽都不動了」，趕到張男位在布袋鎮興中里住處，卻看見老婦人俯趴在住處樓梯上，因無呼吸心跳，立即報警處理，警方及救護人員到場，發現老婦人已明顯死亡。

當時涉嫌行凶的張男辯稱母親是跌倒致死，且當時自己有喝酒，不記得發生什麼事情。

警方將張男依殺直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方認為犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

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檢警會同法醫相驗，並進行解剖釐清死因。解剖鑑定報告12月20日出爐，死者胸部肋骨，有多根肋骨骨折，且身體有大面積挫傷導致血液大量淤積在周邊組織中，研判死者生前遭外力毆打，形成身體多處鈍傷，因為多發性鈍傷而死亡，死亡方式為遭人毆打致死。

檢方偵查終結，依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴，檢方於今天將張男及起訴卷證移審嘉義地方法院。（編輯：陳仁華）1111226