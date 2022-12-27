台中便當店瓦斯氣爆引火警 廚師燒燙傷送醫
2022/12/27 18:04（12/28 13:04 更新）
台中市太平區樹孝路一家便當店27日下午發生氣爆火警，消防到場救出店內一名男性員工，身上有多處燒燙傷送醫搶救，火勢約在下午4時撲滅，原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月27日
（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市太平區1家便當店，今天下午陳姓廚師欲開鍋預熱準備晚間食材時，突然瓦斯氣爆導致火警，消防局獲報到場搶救，陳男被救出時全身多處燒燙傷送醫，火警原因仍待調查釐清。
台中市政府消防局今天下午2時47分獲報，太平區樹孝路1家便當店發生氣爆火警，派遣多個分隊、出動10輛消防與救護車及消防人員27人前往處理。
消防人員表示，到場時店內冒出濃煙，並救出店內1名男性員工，臉部及手部共約18%二度燒燙傷、意識清楚，送往國軍台中總醫院救治，火勢在下午4時撲滅，起火原因仍待調查釐清。
台中市政府警察局太平分局初步調查，起火的便當店當時中午時段休息後，36歲陳姓廚師欲開鍋預熱準備晚間食材，不慎造成瓦斯氣爆導致火警，除陳男受傷外，其餘無人受傷，財物損失待估計。（編輯：吳協昌）1111227
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