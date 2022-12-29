總統大選日聊天發文「投韓國瑜」挨罰 網友敗訴

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（中央社記者劉世怡台北29日電）中選會認定張姓網友違法在2020年總統大選投票日於網路遊戲的聊天頻道中發表「投韓國瑜」文字，開罰50萬元。張姓網友不服提告，法院日前認定中選會開罰並無違誤，判網友敗訴。

台北高等行政法院判決指出，中央選舉委員會辦理第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，投票日為2020年1月11日。

判決指出，民眾檢舉，在2020年1月11日凌晨第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉投票日，有網友於英雄聯盟的遊戲聊天頻道中，發表「明天（11日）投韓國瑜」文字；嘉義市選舉委員會向網路公司調查撰文的角色暱稱申登資料後，將案件移請中央選舉委員會處理。

中選會認定張姓網友違反總統副總統選舉罷免法，開罰新台幣50萬元，張姓網友不服循序提起行政訴訟。

張姓網友主張，當時遊戲聊天頻道，是有人發問，明天會投誰？他和其他玩家才隨意發表言論，他只是嬉鬧回應；遊戲聊天頻道最多10名玩家參與，是一個封閉、不對外公開的群組，也與一般助選行為不同，請求撤銷原處分。

法院審理後認為，張姓網友在總統副總統選舉投票日，發表投票給特定人的言論，從事助選活動，已違反規定，中選會裁處法定罰鍰最低金額50萬元，並無違誤，判決張姓網友敗訴，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111229