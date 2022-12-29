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台東霧鹿林道車輛翻落3公尺深山坡 2命危1傷

2022/12/29 11:33（12/29 12:01 更新）
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台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處29日上午8時許發生車輛翻覆意外，事發原因仍待警方調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日
台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處29日上午8時許發生車輛翻覆意外，事發原因仍待警方調查。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日
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（中央社記者張祈台東縣29日電）台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處今天上午8時許發生車輛翻覆意外，車內2人呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，另1名69歲陳姓婦人意識清楚，事發原因仍待警方調查。

一輛休旅車上午8時許疑從山坡道路墜落至落差3公尺農田，車輛翻覆，消防人員到場時現場共3人，其中74歲宋姓婦人、69歲何姓婦人呈現到院前心肺功能停止狀態，另1名陳姓婦人受困車內，意識清楚，經救出後送醫治療。

台東警方初步了解，3人為準備上山挖生薑的女工，其中宋姓婦人和陳姓婦人是姐妹，詳細事故原因仍待調查釐清。（編輯：黃世雅）1111229

台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處29日上午發生車輛翻覆意外，車內3人分別受輕重傷，消防人員到場協助救援。（台東縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日
台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處29日上午發生車輛翻覆意外，車內3人分別受輕重傷，消防人員到場協助救援。（台東縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日
台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處29日上午發生車輛翻覆意外，其中74歲宋姓婦人、69歲何姓婦人呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，另1名69歲陳姓婦人受困車內，意識清楚，經救出後送醫治療。（台東縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日
台東縣海端鄉霧鹿林道3公里處29日上午發生車輛翻覆意外，其中74歲宋姓婦人、69歲何姓婦人呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，另1名69歲陳姓婦人受困車內，意識清楚，經救出後送醫治療。（台東縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日
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