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天冷除濕機當暖器用冒濃煙 嘉市老婦嗆傷身亡

2022/12/29 17:54
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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）最近天氣寒冷，嘉義地區3天就有近20件死亡相驗案件，死因大都與寒冷相關，其中1名老婦人睡覺時，將除濕機當作電暖器使用，結果冒煙起火，家屬發現送醫急救仍不治。

檢警今天表示，78歲林姓老婦人25日晚上在1樓臥室睡覺，因天氣寒冷，開啟除濕機當作電暖器使用，並放在床尾，不過，同日清晨在2樓睡覺的兒子及媳婦聞到燒焦味驚醒，到1樓查看，發現林姓老婦人臥室有濃煙冒出。

檢警指出，因房間鎖住，老婦人兒子持備用鑰匙開門，結果出現閃燃後，整個房間濃煙密布，發現老婦人躺在床旁地板上，身體未遭燒傷，但已陷入昏迷，兒子隨即救出母親，並施作心肺復甦術（CPR）及撲滅火勢，並通報消防局救護。

救護車到場時，老婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍不治，檢警相驗，死因為嗆傷，濃煙吸入導致呼吸道灼傷，進而造成呼吸衰竭。

檢方表示，最近天氣寒冷，自27日起，一連3天，嘉義地檢署累計的死亡相驗案件近20件，大都是年齡較大，又患有心血管疾病者居多。

檢方指出，嘉義縣溪口鄉27日就發生一對母子分別陳屍在屋內外，相驗後初步研判56歲的兒子因寒冷引起心肌梗塞死在床上多日，臉及手腳已發黑，其高齡87歲則死在後門外，頭部有外傷，為跌倒所致。（編輯：卞金峰）1111229

#嘉義地檢署
#除濕機
#電暖器
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