桃園三坑抽水站爆管水溢民宅 騎士遭水沖走受傷

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市龍潭區中正路三坑抽水站今天上午發生管線爆裂，衝出的水流導致3輛機車遭殃，其中李姓女騎士被水沖走、身體受傷但無大礙，現場警戒中，並由相關單位進行維修搶救。

桃園市政府警察局龍潭分局表示，中正路三坑段與永福路口的三坑抽水站，上午7時20分許發生管線破裂，溢出的水流進民眾家中，有2台機車在停等時也遭路面水流絆倒，騎士起身後自行離去。

桃園市政府消防局表示，另有年約20歲的李姓女騎士表示，騎機車經過時，被水沖了200公尺遠，造成雙膝及臀部受傷，所幸意識清楚，由救護人員送醫治療。

警方表示，為顧及該路段行人及車輛安全，已拉起封鎖線、擺放交通錐於漏水道路，另在現場前後雙邊路口分頭管制人車通行，並聯繫自來水公司、桃園市政府水務局等單位到場維修，待水勢稍緩再放車輛通行。（編輯：方沛清）1120107

桃園市龍潭區中正路三坑抽水站7日上午管線爆裂，造成馬路大淹水。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月7日