更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

龍潭三坑抽水站爆管水淹民宅 桃園33萬戶停水

2023/1/7 13:21（1/7 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市龍潭區中正路三坑抽水站7日上午管線爆裂，造成馬路大淹水。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月7日
桃園市龍潭區中正路三坑抽水站7日上午管線爆裂，造成馬路大淹水。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市龍潭區三坑抽水站今天上午發生管線爆裂。台灣自來水公司第二區管理處表示，桃園市約有33萬戶受影響停水，預計晚上6時先行恢復平鎮廠出水，明天上午7時前全面恢復。

桃園市龍潭區中正路三坑段與永福路口的三坑抽水站，上午7時20分許發生管線爆裂，衝出的水流導致3輛機車遭殃、民宅淹水，還有一名女機車騎士被水沖走受傷。

自來水公司說，該管線為平鎮廠龍潭區的原水導水管，管線老舊、破管原因待查；已在上午8時調整閥栓及進行三坑一期出水管臨時封管作業，預計晚上6時先行恢復平鎮廠出水，全面恢復供水預估明天上午7時前完成。

自來水公司表示，停水區域包括楊梅區41里、新屋區15里、平鎮區12里、大園區15里、新屋區9里、觀音區24里、平鎮區34里、中壢區80里、桃園區龍山里和蘆竹區中福里，戶數約33萬5776戶。（編輯：張芷瑄）1120107

桃園市龍潭區中正路三坑抽水站7日上午發生管線爆裂，大量水流衝出路面。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月7日
桃園市龍潭區中正路三坑抽水站7日上午發生管線爆裂，大量水流衝出路面。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月7日
#桃園
#停水
#龍潭三坑抽水站
延伸閱讀
桃園三坑抽水站爆管水溢民宅 騎士遭水沖走受傷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族