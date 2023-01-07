龍潭三坑抽水站爆管水淹民宅 桃園33萬戶停水

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市龍潭區三坑抽水站今天上午發生管線爆裂。台灣自來水公司第二區管理處表示，桃園市約有33萬戶受影響停水，預計晚上6時先行恢復平鎮廠出水，明天上午7時前全面恢復。

桃園市龍潭區中正路三坑段與永福路口的三坑抽水站，上午7時20分許發生管線爆裂，衝出的水流導致3輛機車遭殃、民宅淹水，還有一名女機車騎士被水沖走受傷。

自來水公司說，該管線為平鎮廠龍潭區的原水導水管，管線老舊、破管原因待查；已在上午8時調整閥栓及進行三坑一期出水管臨時封管作業，預計晚上6時先行恢復平鎮廠出水，全面恢復供水預估明天上午7時前完成。

自來水公司表示，停水區域包括楊梅區41里、新屋區15里、平鎮區12里、大園區15里、新屋區9里、觀音區24里、平鎮區34里、中壢區80里、桃園區龍山里和蘆竹區中福里，戶數約33萬5776戶。（編輯：張芷瑄）1120107

桃園市龍潭區中正路三坑抽水站7日上午發生管線爆裂，大量水流衝出路面。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月7日