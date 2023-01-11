北巿前里長勒索建商180萬 判刑6年定讞

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（中央社記者蕭博文台北11日電）北市前里長鄒桂蓉假藉社區與住宅受損，恫嚇建商沒拿錢處理就無法拿到使用執照，勒索新台幣180萬元得逞。更一審依藉勢藉端勒索財物罪判鄒女6年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

全案緣於，一家建設公司自民國101年起在台北市中正區南福里興建案，鄒桂蓉當時為建案附近住戶，曾以建商施工損害她的住宅與社區為由，要求台北市政府都市發展局暫停核發建商使用執照，並要求賠償。

103年底，鄒桂蓉就任南福里里長後，得知里長職務包括在一般道路施工挖掘的道路挖掘許可證（路證）蓋章，並有對新鋪道路再次開挖的路證申請案出具同意書的權力。

鄒桂蓉向建商恫稱，「你們公司如果沒有拿錢來處理的話，不要想我會簽任何東西，你們也別想拿到使用執照」；建商擔心影響工程進度，因而支付鄒桂蓉180萬元賠償金。

一審台北地方法院依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物罪，判鄒桂蓉有期徒刑14年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為路證申請案等同意書並非里長的法定職務，鄒桂蓉不構成貪污治罪條例，改依刑法公務員假借職務機會恐嚇取財罪，判刑2年6月。

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二審判決遭最高法院撤銷發回，高院更一審認為，鄒桂蓉憑里長權勢，利用電力路證申請要求里長同意及瓦斯路證施工前通知里長的程序，假藉社區與住宅受損事端恫嚇建商，犯貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物罪。

更一審審酌，鄒桂蓉惡性重大、有辱官箴，犯後否認犯行，案件曝光後已將犯罪所得用於修復社區損害，判處有期徒刑6年，褫奪公權5年，沒收犯罪所得180萬元。最高法院日前駁回鄒桂蓉上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1120111