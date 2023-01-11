許宗力強調審判獨立重要 憂中國軍演如溫水煮青蛙

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（中央社記者劉世怡台北11日電）司法院長許宗力今天在司法節致詞時，強調審判獨立的重要，與中國不同，而中國近來持續軍演，騷擾台灣，但民眾似已麻痺不以為意，如「溫水煮青蛙」令人憂心。

今年是第78屆司法節，司法院與法務部、律師公會全國聯合會今天共同舉辦學術研討會，許宗力於致詞時做上述表示。

法務部長蔡清祥也呼應許宗力的談話，呼籲司法人員須認識到國安案件的特殊性與潛在危害性，須在維護審判獨立的情況下，綜合考量相關犯行侵害的各種法益與長期風險，不能當作一般刑案處理。

許宗力致詞指出，在審、檢、辯、學齊聚一堂慶祝司法節的今天，他必項做一項呼籲或者提醒，司法的核心精神在於審判獨立，審判獨立更被稱為國家最後一條生命線，因為只有獨立的審判，不受任何控制，司法才能獲得人民信任。

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許宗力表示，審判獨立的重要，必須珍惜、呵護、捍衛，不過有一個「鄰居」，價值信仰不一樣。中國最高法院院長宣稱「我們堅決反對審判獨立」，軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾台灣，依據報導，近期已在台海週邊軍演，但台灣人民似乎麻痺，不以為意，這種溫水煮青蛙現象，令人憂心。

許宗力說，身為司法院長，面對這樣局勢，應要有危機意識，絕不能讓失去審判獨立的一天到來，一旦失去審判獨立，台灣離地獄就不遠了。（編輯：李亨山）1120111