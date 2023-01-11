更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南毒蟲交保立刻購毒又被逮 欲吞毒滅證遭壓制送辦

2023/1/11 13:23（1/11 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市唐姓男子10日下午因涉毒品案被逮，交保後立刻購毒，當天深夜又攜毒騎機車載蘇姓毒友停等紅綠燈違規遭攔查，唐男慌亂中從褲子口袋掉出2包白色粉末夾鏈袋，情急下蹲下身撿起夾鏈袋，企圖丟進嘴裡滅證。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月11日
台南市唐姓男子10日下午因涉毒品案被逮，交保後立刻購毒，當天深夜又攜毒騎機車載蘇姓毒友停等紅綠燈違規遭攔查，唐男慌亂中從褲子口袋掉出2包白色粉末夾鏈袋，情急下蹲下身撿起夾鏈袋，企圖丟進嘴裡滅證。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市唐姓男子昨天下午因涉毒品案，交保後立刻購毒，昨晚又攜毒騎機車載蘇姓毒友停等紅綠燈違規遭攔查，唐男情急之下竟想吞毒滅證，警方立刻壓制逮捕，訊後送辦。

台南市警局第一分局警員今天告訴中央社記者，51歲唐男昨天下午在台南市東區因涉毒品案被逮，交保後立刻購毒，昨天深夜11時許騎機車載著53歲蘇男行經東區裕永路與平實路口停等紅綠燈違規，又被警方攔查。

唐男被警方攔下後，神情緊張，左手緊握褲子口袋，慌亂中從褲子口袋掉出2包不明白色粉末夾鏈袋，警員大聲喝止莫輕舉妄動，未料唐男情急之下，蹲下身撿起夾鏈袋，竟企圖丟進嘴裡滅證。

警方察覺情況不對，立刻將唐男壓制在地，蘇男則嚇傻蹲在路旁不敢動，2人被帶回派出所後，驗尿都出現毒品反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1120111

#台南市
#台南市警局第一分局
#東區裕永路
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族