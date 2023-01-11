台南毒蟲交保立刻購毒又被逮 欲吞毒滅證遭壓制送辦

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台南市唐姓男子10日下午因涉毒品案被逮，交保後立刻購毒，當天深夜又攜毒騎機車載蘇姓毒友停等紅綠燈違規遭攔查，唐男慌亂中從褲子口袋掉出2包白色粉末夾鏈袋，情急下蹲下身撿起夾鏈袋，企圖丟進嘴裡滅證。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市唐姓男子昨天下午因涉毒品案，交保後立刻購毒，昨晚又攜毒騎機車載蘇姓毒友停等紅綠燈違規遭攔查，唐男情急之下竟想吞毒滅證，警方立刻壓制逮捕，訊後送辦。

台南市警局第一分局警員今天告訴中央社記者，51歲唐男昨天下午在台南市東區因涉毒品案被逮，交保後立刻購毒，昨天深夜11時許騎機車載著53歲蘇男行經東區裕永路與平實路口停等紅綠燈違規，又被警方攔查。

唐男被警方攔下後，神情緊張，左手緊握褲子口袋，慌亂中從褲子口袋掉出2包不明白色粉末夾鏈袋，警員大聲喝止莫輕舉妄動，未料唐男情急之下，蹲下身撿起夾鏈袋，竟企圖丟進嘴裡滅證。

警方察覺情況不對，立刻將唐男壓制在地，蘇男則嚇傻蹲在路旁不敢動，2人被帶回派出所後，驗尿都出現毒品反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1120111