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首頁 / 社會

水泥車代檢廠收賄案 負責人最重判刑4年

2023/1/13 19:33
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（中央社記者蕭博文台北13日電）仰德大道106年間發生水泥車連撞汽機車的4死8傷車禍案，檢方循線查出代檢廠勾結黃牛包庇驗車，起訴12人。士院認定11名被告犯貪污罪，黃姓代檢廠負責人判刑4年為最重。

此外，呂姓代檢廠負責人遭判處有期徒刑3年2月，王姓代辦業者則被判刑1年；另8名代辦業者、代檢廠負責人、檢驗員分別觸犯交付賄賂、收受賄賂、圖利等罪，因認罪繳回所得且情節輕微，判刑7月至2年不等，均獲緩刑。

仰德大道車禍案肇事車輛公司的陳姓女負責人也遭起訴，但法院認為，陳女不知道驗車造假，判決無罪。

全案起於，士林地檢署偵辦仰德大道車禍案時，發現肇事車輛無手煞車裝置，卻通過民間汽車代檢廠檢驗；經指揮廉政署與調查局偵辦，發現代檢黃牛每次向車主或車行收取新台幣1萬2000元到8萬元不等金額，再安排合作的代檢廠驗車，並將部分款項交付代檢廠。

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案經士檢起訴，士林地方法院認為，涉案的代檢廠業者受交通部公路總局台中區、新竹區監理所委託從事車輛定期檢驗工作，屬於從事與委託機關權限有關公共事務之人，具有委託公務員身分，依貪污治罪條例論處。

判決指出，共有4家代檢廠涉案，犯罪時間自民國106年至108年間，代辦業者安排「選手車」懸掛原本送檢的水泥車車牌，在代檢廠包庇下通過驗車。（編輯：張銘坤）1120113

#仰德大道
#廉政署
#士林地檢署
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