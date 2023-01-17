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年節禮品需求增 雄檢查獲境外茶混充台灣高山茶

2023/1/17 17:04（1/17 17:11 更新）
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高雄地檢署13日查獲高雄一家廠商以低價境外茶葉混充台灣高山茶葉包裝販售牟利，查扣混裝茶葉成品280斤、原料570斤；現已知有1800斤茶葉流入市面，檢調將持續清查混充茶銷售流向，並追查上游供貨來源。（高雄地檢署提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日
高雄地檢署13日查獲高雄一家廠商以低價境外茶葉混充台灣高山茶葉包裝販售牟利，查扣混裝茶葉成品280斤、原料570斤；現已知有1800斤茶葉流入市面，檢調將持續清查混充茶銷售流向，並追查上游供貨來源。（高雄地檢署提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）農曆年節將至，禮品需求大增，高雄地檢署日前破獲高雄一家廠商以低價境外茶葉混充台灣高山茶葉包裝販售牟利，估可減少銷售成本1至2成，已知有1800台斤茶葉流入市面。

高雄地檢署表示，日前接獲台灣高等檢察署發交專案資料，隨即成立專案小組偵辦，經採購樣品送行政院農委會茶業改良場檢驗鑑別產地，發現高雄市鳳山區一家銷售茶葉的公司所販售「台灣冬阿里山青茶」實為「境外茶」。

專案小組蒐證後向法院聲請搜索票，由高雄地檢署民生專組主任檢察官莊玲如、檢察官詹美鈴指揮法務部調查局高雄市調查處13日會同衛福部食藥署南區中心及高雄市衛生局前往這家公司據點及廠房搜索。

專案小組當場查扣混充茶葉成品280台斤、原料570台斤，合計查扣茶葉共850台斤，並帶回54歲陳姓負責人及李姓員工到案說明。

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檢方調查發現，陳姓負責人為降低成本，民國110年8月起，陸續向上游供應商買入產地為「越南」茶葉，再依特定配方調配為「台灣冬阿里山青茶」等多款茶葉，於外包裝標註產地「台灣」，透過蝦皮賣場、官網商店等通路對外銷售。

檢方指出，預估業者可因此減少銷售成本1至2成，目前已知有1800台斤茶葉流入市面，全案除將持續清查混充茶銷售流向，也將追查上游供貨來源。（編輯：郭諭儒）1120117

#高雄地檢署民生專組
#台灣
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