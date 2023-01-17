機車遭移出停車格挨罰 北捷警調閱監視器還清白

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年節期間捷運系統出遊、返鄉人潮擁擠，捷警隊17日呼籲，民眾若騎機車轉乘捷運各線時，可多加利用捷運站周邊設置的轉乘停車場，但停放時需注意現場標誌、標線及相關告示牌，確實停放在車格內，並「拍照確認」，避免遭他人移置而受罰。（台北市警察局捷運警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月17日

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）一名林姓女騎士去年底將機車停放台北捷運丹鳳站停車場，牽車時發現機車遭人移出停車格外而被開罰單，經警方調閱監視器後還清白。捷警隊今天提醒，民眾停車可拍照確認自保。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，去年12月間有一名林姓女騎士將機車停放捷運丹鳳站停車場，她牽車時發現機車停在停車格外且遭警方開罰單，她趕緊澄清自己是將機車停放在停車格內，但不知為何後來會變成違規停車。

經警方調閱監視器查看，發現有一名男騎士為順利移出自己的機車，逕將林女機車挪出停車格外且未移回原位，才使得不知情的林女遭警方開單，最後透過監視器畫面釐清事發經過，才還給林女清白並撤銷罰單。

根據捷警隊統計顯示，台北捷運系統受（處）理去年1月至12月違規停車案件計有3328件，其中以迴龍站504件、輔大站281件及丹鳳站193件為違規停車件數最高前3名。

捷警隊研判，可能因機車停車場腹地狹小且上述3地區停放需求量大，造成停放秩序不佳。常見機車違規態樣為占用身心障礙停車格、占用自行車停放區及未依規定停放於停車格內等，可依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款及第10款最高可處罰新台幣1200元罰鍰。

春節將至，捷警隊呼籲，民眾若騎乘機車於轉乘捷運各線時，可多加利用捷運站周邊設置的轉乘停車場，停放時需注意現場標誌、標線及相關告示牌，確實停放在機車停車格，並「拍照確認」，避免遭他人移置而受罰。

捷警隊也提醒民眾注意停車秩序，遇停車格客滿時，切勿擅自移動他人車輛，以免衍生相關爭議。（編輯：戴光育）1120117