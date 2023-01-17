國民黨竹縣議員涉收賄獲交保 檢方抗告遭駁回

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（中央社記者蕭博文台北17日電）國民黨籍新竹縣議員張益生涉收露營業者賄賂，協助爭取工程，日前遭新竹地檢署聲押，新竹地方法院裁定50萬元交保並限制住居；檢方不服提抗告，今天遭台灣高等法院駁回確定。

高院新聞稿指出，張益生辯稱是收受政治獻金，但卷證顯示張益生犯貪污治罪條例對於職務上行為收取賄賂，及刑法使公務員登載不實等罪嫌重大。

高院表示，張益生供述反覆不一且與常情不合，並出現隱匿事證情況，自有事實足認有串證、滅證之虞；但審酌張益生坦承收錢，同案共犯就行賄犯行坦承不諱，即使尚有相關人員未到案，或有書面資料尚待調取，仍不致發生案情陷於晦暗不明的情況。

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高院指出，考量本案犯罪對國家法益侵害程度及社會秩序的影響，兼衡國家刑事司法權有效行使等因素，認為尚不具羈押必要性；原交保裁定並無違誤，檢察官抗告無理由，應予駁回。

新竹地檢署日前發布新聞稿指出，檢察官指揮法務部調查局北部機動工作站，偵辦張益生涉嫌在去年間收受露營業者賄賂案；檢察官漏夜訊問後，聲押張益生，但法院裁定新台幣50萬元交保並限制住居，檢方不服提起抗告。（編輯：張銘坤）1120117