高市男持螺絲起子搶超商 用贓款賭贏仍全數被扣

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高市今天下午發生一起超商搶案，陳姓男子持螺絲起子恐嚇店員搶得4萬4000多元後逃逸，警方逮捕他時，發現陳男將贓款拿去賭博贏得2萬2000多，但仍須依法全數查扣送辦。

高雄市政府警察局小港分局高松派出所下午2時30分接獲轄內山明路上超商員工報案，指1名歹徒持黑色長條凶器恐嚇店員，並搶走收銀機現金約新台幣4萬4000元紙鈔及櫃台LM香菸1包，得手後逃逸。

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小港分局晚間發布新聞稿指出，警方比對店家監視器，發現歹徒身穿黑色衣服，頭戴黑色安全帽入內恐嚇店員，得手後騎車逃逸。經調閱沿路監視器畫面分析，發現48歲陳男犯案後逃逸至鳳山區五甲二路一間遊藝場，專案小組成員見時機成熟，下午5時40分趨前盤查，當場逮獲陳男，並起獲作案安全帽、兇器螺絲起子、LM香菸1包、贓款6萬6000多元、毒品注射器等物。

警方調查，陳男強盜得手後，立即跑去跟賭友豪賭，還將原本4萬4000元的贓款倍翻，之後便逃逸至五甲二路一間遊藝場內藏匿，但仍逃不過追緝。警方也讚許超商店員遇到歹徒時十分冷靜、臨危不亂，記住歹徒穿著及離去方向，並協助調閱監視畫面，全案才能在案發30分內鎖定犯嫌，且在3小時內追緝到案。（編輯：黃世雅）1120118