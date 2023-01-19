外送員上網買偽鈔找零用 住處搜出207張

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）有民眾點餐拿千元鈔給外送員找零，找回百元鈔卻印有「玩具銀行」，流水號編碼末5碼都是880VJ；警方循線逮捕外送員賴男，在其住處找到偽鈔合計207張，賴男供稱已使用近3個月。

彰化縣警察局員林分局楊志傑今天接受媒體聯訪指出，1月17日接獲芳苑分局轉報，員林市有民眾1月8日叫外送點餐，拿出千元鈔給外送員找零，拿回2張百元鈔時卻發現印有「玩具銀行」字樣，且流水號編碼末5碼都是880VJ，於是報警處理。

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警方調閱路口監視器畫面以及點餐紀錄，查出擔任外送員的賴男涉有重嫌，循線逮捕賴男，另在賴男騎乘的機車及住處查獲1000元偽鈔2張、500元5張、100元200張，合計207張偽鈔。

賴男供稱，去年11月在購物網站購買玩具鈔票，再利用外送找零時拿給客人，已使用近3個月；警方指出，目前已有4名民眾拿到偽鈔，除循線追查有無其他人收到偽鈔外，另將賴男移送彰化地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120119