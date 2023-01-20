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涉賄選被提當選無效之訴 曾振炎辭南投縣議員

2023/1/20 20:48（1/20 21:57 更新）
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前南投縣議員曾振炎涉賄選遭起訴，南投檢方也提起當選無效之訴，而曾振炎19日向南投縣議會請辭職員。（中央社檔案照片）
前南投縣議員曾振炎涉賄選遭起訴，南投檢方也提起當選無效之訴，而曾振炎19日向南投縣議會請辭職員。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳哲豪南投20日電）前南投縣議員曾振炎涉賄選遭起訴，南投檢方也提起當選無效之訴，但曾振炎昨天向南投縣議會請辭職員；曾振炎表示，為不浪費司法資源，也不想讓大家困擾而辭職。

無黨籍的曾振炎去年涉嫌透過許姓、劉姓樁腳等，以每票新台幣500元行賄買票，南投檢方說，曾振炎坦承行賄，檢察官認為曾振炎、許姓樁腳等4人涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，依法提起公訴，另針對曾振炎提起當選無效之訴。

昨天前往議會辦辭職手續的曾振炎今天接受媒體聯訪時表示，辭職主要是為不浪費司法資源，不要造成檢察官、法官等司法人員、議會及親朋好友困擾，未來會到學校社團當志工，繼續服務社會。

議會說，曾振炎當選的南投第1選舉區（南投市、名間鄉）有10席議員，依地方制度法規定，縣（市）議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上或同一選區缺額達1/2以上時才應補選，但曾振炎被提當選無效之訴，如果當選無效確定，將由這選區「落選頭」禠補。

台灣南投地方檢察署主任檢察官李俊毅告訴中央社記者，曾振炎遭起訴，審判程序不受影響，而當選無效之訴也還是會依法進行訴訟程序。（編輯：李明宗）1120120

#曾振炎
#南投縣
#李俊毅
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