選連任涉買票25萬交保 南投議員曾振炎：尊重司法

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以無黨籍登記參選力拚連任的南投縣議員曾振炎涉嫌買票，檢方訊後聲押，法院15日裁定曾振炎以新台幣25萬元交保並限制住居，曾振炎走出法院後頻頻閃避媒體鏡頭，最後僅說一切是誤會，會繼續參選、尊重司法。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月15日

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）競選連任的南投縣議員曾振炎涉嫌透過樁腳買票，檢警昨天搜索，曾振炎被聲請羈押，法院今天下午裁定25萬元交保並限制住居，曾振炎走出法院面對媒體詢問僅說誤會、尊重司法。

曾振炎今年以無黨籍登記參選，在南投市、名間鄉選區競選連任，但這選區競爭全縣最激烈，共26名候選人應選10席；另外，曾振炎先前就涉以人頭掛名公費助理詐領助理費新台幣199萬多元，南投地方法院2019年5月依違反貪污治罪條例等判刑3年6月，案件持續進行。

南投地方檢察署今天發布新聞稿指出，某名南投縣議員候選人涉嫌在今年10月底某天，向選民交付賄賂1萬元，除請求投票支持，並請這名選民協助行賄其他人，查賄團隊昨天上午持南投地方法院核發的搜索票，執行搜索3人、4處所，另通知6名選民到案釐清。

南投地檢署指出，經檢察官漏夜偵訊，認為這名候選人、樁腳涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，因此，向法院聲請羈押這名候選人，樁腳諭令交保3萬元，受賄選民訊後請回，這是今年查獲縣內首宗縣議員層級涉買票案；對於法院裁定，將研議是否抗告。

南投地檢署訊問至今天凌晨，依涉違反選罷法向南投地方法院聲請羈押，法院下午裁定25萬元交保並限制住居，曾振炎的妻子帶現金趕來辦保，完成手續後，曾振炎走出法院頻頻閃避鏡頭並希望媒體不要拍，最後僅說一切是誤會、會繼續參選、尊重司法。（編輯：謝雅竹）1111115