警政署長赴中市警四分局 關懷汐止殺警案倖存警員

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內政部警政署長黃明昭（右3）28日到台中市警察局第四分局慰勉春節期間值勤員警，他也特別關懷目前在四分局服務的18年前汐止殺警案倖存警員張大皞（右2）。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）內政部警政署長黃明昭今天到台中市警察局第四分局慰勉值勤員警，他特別關懷目前在四分局服務的18年前汐止殺警案倖存警員張大皞，感謝張大皞的堅持與盡職。

今天是大年初七，黃明昭在台中市警察局長李文章、四分局長李建興陪同下慰勉春節期間值勤員警，並特別關懷汐止殺警案倖存警員張大皞，感謝已轉往四分局交通組服務的張大皞，仍兢兢業業在工作崗位上付出。

汐止殺警案發生於2005年4月10日，當時台北縣（今新北市）汐止警分局橫科派出所警員洪重男、張大皞，前往汐止農會白雲辦事處後門巡簽時，遭王姓兄弟持西瓜刀等凶器砍殺，洪被刺中胸部、張被砍傷頸部，王姓兄弟奪走警用手槍、12發子彈後逃逸，洪傷重不治殉職，張重傷撿回一命。

黃明昭當時任台北縣警察局刑警大隊長，對於這起殺警案記憶猶新，提到辦案過程強調，當時就是誓死要抓到凶手。他也一直沒有忘記殉職警員洪重男，也曾去關心洪員家屬。

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黃明昭除感謝張大皞的堅持與盡職外，也提醒歷史不會遺忘，風險必須記取，因為這些遺憾及風險，從而不斷修正精進警察教育訓練及配套SOP，警政署持續推動精進警用執勤裝備與執法程序，確保所有執勤員警的安全。

黃明昭也表示，總統及立委大選在即，這次藉此南下慰勉行程激勵員警士氣，凝聚警察向心力，期盼新的一年全力做好維護治安工作並以民眾福祉為最大努力目標。（編輯：黃世雅）1120128