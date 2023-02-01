台灣燈會加強維安 捷警出動4偵爆犬

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台灣燈會1日起試營運，台北市政府警察局捷運警察隊表示，為強化燈會期間捷運維安勤務，將出動806人次警力和4隻偵爆犬於活動會場周邊全面偵蒐。圖為警方示範如何使用警用伸縮抓捕器因應歹徒攻擊情境。中央社記者黃麗芸攝 112年2月1日

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台灣燈會今天起試營運，加上近來台北捷運屢遭恐嚇，台北市警察局捷運警察隊今天表示，為強化燈會期間捷運維安勤務，將出動806人次警力和4隻偵爆犬於活動會場周邊全面偵蒐。

捷運警察隊今天舉行記者會，隊長鄭志誠表示，「2023台灣燈會在台北」今天起試營運，並於2月19日燈會閉幕，預估賞燈區捷運沿線國父紀念館站、市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站和台北101/世貿站等站，將湧入大量賞燈人潮。

有鑑於近期北捷連續接獲恐嚇信件，鄭志誠說，警方已迅速鎖定涉案IP位址追查犯嫌外，面對難以預測的突發攻擊，加上燈會期間大量賞燈人潮湧現，大眾捷運系統安全維護格外重要，將強化捷運維安勤務，除北捷增派菁英保全人力外，捷警隊也透過縝密部署落實執勤，提升警力維安作為。

其中，於台北市政府應變中心開設時間將派遣警力監控，並請市警局刑事警察大隊特勤中隊（特殊任務警力）反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，輔以轄區分局警力，對活動會場周邊全面偵蒐清查、防制危險物品，全力防範、遏阻犯罪仿效行為。

鄭志誠告訴中央社記者，這次燈節期間將出動806人次警力和4隻偵爆犬，後者將分別駐點於國父紀念館站和台北101/世貿站2個重點站，全力做好燈會相關維安整備工作。

捷警隊表示，將持續與北市府各任務單位保持密切聯繫，對進入捷運系統的可疑人事物強化警戒，維護會場、遊客安全，另因應捷運車廂與場站的封閉性，呼籲民眾搭乘捷運時務必提高警覺，若發現不明物品或暴力行為時，可立即按下車廂內對講機尋求站務人員協助即時通報警方處置。

另外，捷警隊、北捷公司以及台北市消防局等單位，每年也會不定時密集辦理各式情境多重災害模擬演練，並配合既有特殊刑案處理流程及通報機制，於案發時能以最迅速精準方式，鎖定逮捕犯嫌並將傷害降至最低，維持社會安定。

記者會現場，警方也現身示範如何使用警用伸縮抓捕器和盾牌因應歹徒攻擊情境，同時暗藏爆裂物道具讓偵爆犬實際嗅尋，只要成功找到目標，牠就會坐下或趴下，示意順利完成任務。（編輯：李錫璋）1120201