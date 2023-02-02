女子穿越馬路遭撞亡 警籲用路人遵守交通法規

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苗栗市62歲萬姓婦人日前在夜間徒步穿越馬路，遭一輛自小客車撞上，頭部重創送醫不治；初步調查駕駛無酒駕，相關事故責任待釐清，警方呼籲駕駛應隨時注意路況，行人也要遵守相關法規。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗市62歲萬姓女子夜間徒步穿越馬路，遭一輛自小客車撞上，頭部重創送醫不治，警方初步調查駕駛無酒駕，相關事故責任待釐清，呼籲駕駛及行人都要遵守相關交通法規。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，1月31日晚間一名女子在苗栗市中華路徒步由東往西跨越分向限制線（雙黃線）穿越馬路，遭中華路北往南直行的自小客車撞擊，行人全身多處骨折、頭部重創，經送醫搶救仍傷重不治。

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根據網路流傳事發當時行車記錄器影像，小客車女駕駛撞上女子時驚聲尖叫「死定了，撞到人了」趕緊下車查看；警方指出，駕駛自小客車的邱姓女子沒有受傷，經過酒測無酒精反應，不排除夜間行車，視線受阻，加上行人穿越馬路未遵守交通規定釀禍，詳細事故責任仍有待釐清。

張中呼籲，用路人務必遵守交通法規，行人穿越馬路應行走行人穿越設施，尤其夜間最好穿著具有反光效果或淺色系服裝，避免穿著深色衣物；駕駛在視線不良路段，更要注意車行狀況、減速慢行，避免類似意外發生。（編輯：李錫璋）1120202