高市夫妻涉隱匿疫調挨罰 法官認未給陳述意見撤單

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄林姓男子和江姓妻子確診後遭衛生局認定隱瞞足跡，各依傳染病防治法罰30萬。兩人提起行政訴訟，江女去年勝訴後，高雄地院同樣認為市府未給陳述意見機會判撤林男罰單。

林男出庭時指稱，夫妻倆民國110年6月3日被通知確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離後，隔天就被要求交出手機，在沒有通訊工具、心情緊張思緒無法專心、又累又餓又睏又擔心家人、小孩情況下，一家人仍密集地被不同人員疲勞轟炸式詢問足跡，且盡可能交代後仍卻被認定規避、妨害疫調，並在1週內遭開立行政裁處書，根本不給陳述意見機會，且一開罰就是最高金額新台幣30萬元。

高雄地方法院法官經勘驗當時疫調人員說法跟報告，認為江女被詢問時已盡力將足跡交代明確，且報告中也未發現有何故意隱匿足跡、妨礙疫調行為；林男部分雖被指控隱匿友人到家中作客，但法官認為作客時間距確診過久，且人的記憶也可能錯誤不清，不能因此認為其多次修正疫調報告就認定妨礙疫調開罰。

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高雄地院依江女積極配合疫調，且市府開罰時未給予陳述意見機會，據此認定用法有違誤，去年10月判決撤銷江女罰單；林男部分，同樣依衛生局開罰前未給予陳述意見機會，判決撤銷林男罰單，且衛生局應把30萬元還給林男，全案可上訴。

判決指出，家住高雄小港的林男110年6月遭新北市來訪友人傳染確診，結果又傳給妻子跟女兒，兩人6月3日被安排送至隔離處所後，隔天即交出手機，雖已盡可能交代過往足跡，但卻遭衛生局認定交代不清及規避、妨礙疫調，甚至在6月10日就對兩人開立行政裁處書各罰30萬，直到兩人隔離完畢回家才得知，經循行政救濟無果，只得提起訴訟爭取權益。（編輯：謝雅竹）1120202