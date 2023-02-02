安于晴遊泰稱被勒索 涉案警將以賄賂罪遭訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）台灣藝人安于晴赴泰國旅遊稱遭警察無故勒索，泰國警方承認收錢，涉案7名員警被調離現職，其中6名將以收賄罪遭起訴，但安于晴一行人不會被以行賄罪起訴，因他們是被勒索的。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢以及要錢的經驗，此事在泰國引起軒然大波。泰國警察日前才因中國網紅揭露花錢就能買到警察護送的事件，遭到泰國民眾強力批評，安于晴的事件讓泰國警察已不佳的形象再蒙上一層陰影。

泰國警方原先不承認，過沒幾天劇情突然急轉直下，警方認了收錢，並將當天涉案的7名員警調離現職，而安于晴遭勒索地點匯狂區（Huai Khwang）的警察局長也因督導不周被調離現職。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，曼谷市警局調查組組長提拉德（Thiradej Thammasuthee）今天表示，7名員警中的6人將以刑法第149條收賄罪被起訴，第7人因當時在處理另外一個案子，所以不會被以收賄罪起訴。

根據泰國刑法第149條，違法的人將被判處5到20年的有期徒刑或是終身監禁，罰款2000泰銖到4萬泰銖（約新台幣1812元到3萬6236元），最重甚至可判處死刑。

提拉德表示，這6人一開始承認收錢，後來又矢口否認，不過調查小組手中握有關鍵的影片，而安于晴一行人將不會被以行賄罪起訴，因為他們是遭到勒索。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安于晴當天同行的一名新加坡友人Sky昨天在泰國按摩洗浴業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）陪同下舉行記者會。Sky表示，警察當晚在他們搭乘的計程車內發現3 隻電子煙，這3隻電子煙都是他的，警方說電子煙在泰國是非法的，Sky詢問警察為何電子煙非法，因為在泰國到處都能買到。

Sky說，但警方只表示，1隻電子煙罰8000泰銖，加上有人沒帶護照在身上罰3000泰銖，共2萬7000泰銖，警察說他們如果不付錢，就要把他們帶去警局，而且要坐牢2天，他當下壓力非常大只想趕快離開，因此就付了錢。（編輯：張芷瑄）1120202