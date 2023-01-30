安于晴遊泰稱遭警勒索 泰國警方承認收錢

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）台灣藝人安于晴赴泰稱遭當地警察無故勒索。泰媒報導指出安于晴一行人被查到有電子煙，因此付錢以交換不被調查。泰國警方今天承認警察收錢，但是誰收的以及收了多少錢仍在調查中。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢的經驗。她表示1月4日和朋友在中國駐泰使館附近被攔截，警方找各種理由指一行人有罪，也不讓她和友人使用手機尋求援助。

安于晴指在場耗了一個多小時，後來才明白警察只是要錢，警察還說不是普通警察，是「比較貴」的警察；泰警演了一個多小時的戲，最後他們數了2萬7000泰銖給警察，避開攝影機交錢才能離開。

泰國皇家警察和曼谷市警局從26日起連日否認警方勒索安于晴，且在安于晴車上查到在泰國是非法的電子煙，但警方並未對她採取法律行動便放她走，並指監視器畫面和安于晴的說法不相符，從頭到尾都未見如安于晴宣稱有人走進小巷內付錢給警察。

各大泰媒今早引述不具名消息來源指出，當天在臨檢站的警察承認有收錢，因為安于晴被臨檢時有電子煙，警方要安于晴一行人付錢交換不受調查。

曼谷市警局負責調查此案的專員提帝（Thiti Saengsawang）隨後舉行記者會表示，目前調查的內容和媒體報導的方向一致，但究竟是誰付的錢、誰收的錢以及收了多少錢仍在調查中，他們正在蒐集更多證據，包括目擊者的說法以及涉案警方的自白。

提帝並表示，當天查到電子煙卻未立案調查而放走安于晴一行人的警察將面臨懲處，他們也會對這些警察採取法律行動。

泰國皇家警察隨後發表聲明表示會成立紀律委員會，嚴防相關行為。

就在曼谷市警局舉行記者會之前，泰國按摩洗浴業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit ）表示他有影片證明泰國警方勒索安于晴，影片來源是曾和安于晴一行人一起吃飯的一位泰國女子。

民族報（The nation）引述不具名消息來源指出，錢是由安于晴的新加坡友人交給警方，警方一開始試圖想要掩飾此事，是因為他們認為安于晴是外國人，並不能對他們怎麼樣，而且安于晴並沒有報案。（編輯：韋樞）1120130