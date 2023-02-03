車內藏毒3人遭逮 法院認定警程序不完備當庭釋放

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（中央社記者劉建邦台北3日電）宋姓男子等3人因交通違規被攔查，警方在車內發現毒品，3人警詢時聲請提審，法院發現員警密錄器未拍到同意搜索畫面，認為程序不完備，裁定當庭釋放。警方表示，尊重裁定。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料指出，中山二派出所員警2日凌晨4時許，在林森北路376號前，發現一輛白色租賃汽車等紅燈時，超越停止線，員警上前盤查，車內共3人配合下車受檢。

警方說，經當事人配合檢視攜帶的背包及車內物品，發現背包內有1個藍色保溫瓶，由當事人自行打開瓶蓋，供員警檢視，發現內有白色結晶體和粉末，車上乘客事後主動交出毒品，42歲宋姓汽車駕駛等3人坦承持有毒品。

警方依違反毒品危害防制條例逮捕3人，把人帶回偵辦期間，起獲海洛因4包、安非他命6包、夾鏈袋及注射針筒等物。警方指出，以毒品檢驗試劑初步檢驗，毒品皆是陽性反應。

警方表示，宋姓男子等3人偵詢過程間，聲請提審，台北地方法院昨天下午開庭，經查，執勤員警皆有開密錄器，但因當時是動態盤查，僅其中一名員警戴密錄器有拍到有效畫面。

法官檢視內容後，因未錄到宋姓男子同意受搜索影像，認為警方逮捕3人的程序未周全，裁定當庭釋放。

北市中山警分局指出，尊重法院裁定，將再精進員警執法作為，針對當事人持有毒品部分，會依法函送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1120203