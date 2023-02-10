嘉縣貨車撞雙載腳踏車翻覆 2女童送醫不治

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嘉義縣太保市10日下午發生重大事故，轎車撞上2名騎電動腳踏車的女學生後，再失控衝撞路燈電桿後翻入田中。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉縣太保市今天發生貨車撞雙載腳踏車重大事故，騎腳踏車2女童送醫不治，小貨車在撞擊後失控衝撞路邊燈桿翻落田中，車內2人受傷無生命危險，確切事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，小貨車是在太保市嘉167縣道撞上2名騎電動腳踏車的女學生，再衝撞路燈電桿後翻入田中，2名12歲女童當場失去生命跡象，貨車內2名男子分別受輕、重傷，救護人員將4人分別送到嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院與嘉義榮民醫院救治。

醫院表示，2名女童到醫院後皆搶救無效宣告死亡，2名男子雖受傷，但無生命危險。

嘉義縣警局水上分局指出，車禍地點在太保市後潭里南向嘉167線14.1K處路口，初步調查是小貨車從後方追撞腳踏車，確切事故原因調查中。（編輯：郭諭儒）1120210