擄走拘禁建設公司負責人 竹聯幫仁堂旭仁會8人遭訴

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（中央社記者高華謙新北13日電）竹聯幫仁堂旭仁會成員覬覦建商土地開發利益，去年9月涉嫌在新北三重擄走並監禁某建設公司周姓負責人20天，新北檢今天偵查終結，依刑法加重強盜等罪起訴王男等8人，建請法院從重量刑。

台灣新北地方檢察署與警方調查，王姓嫌犯與其他犯案成員等人是竹聯幫仁堂旭仁會成員，他們因得知某建設公司周姓負責人與另間建設公司就台北市一塊土地共同開發案有利益糾紛，因此打算搶奪周男掌管的公司大小章，逼迫周男以負責人身分承認有新台幣1.5億元債務，並簽立出售這塊土地的切結書，以從中謀取鉅額利益。

檢警調查，王嫌與組織成員歷經3個月精心策畫、分工， 去年9月21日上午趁周男在新北市三重區準備開車時，強押他上車，並拿走周男身上8.8萬元現金與公司大門鑰匙，再潛入公司竊取公司大小印鑑章，還強脅周男承認積欠債務、要出售土地還債等，並錄影存證。

後來，嫌犯因沒有取得公司登記證、設立變更事項卡等文件，無法順利取得土地利益，因此去年10月10日載周男到三峽區東眼產業道路某處並釋放，讓他自己徒步下山。

經專案小組深入追查，認定王嫌等12人涉有重嫌，並動員80餘名警力發動3波拘提、搜索，已在去年12月將全數嫌犯一網打盡，檢方複訊後聲押6人獲准。

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經5個月調查，全案今天偵查終結，檢方認為，王嫌等人歷經3個月精心策畫、分工，事先在新店、三峽承租監禁點，並掌握周男生活作息、親友資料及車牌號碼等資訊，還取得多支人頭門號當作工作機，安排眾多人員、出動13輛輛車載送，犯案後棄置車輛在中部，離開犯罪現場也繞道台中換車再北上返回據點，以製造斷點躲避追緝，犯罪集團藉組織化、集團化經營，已危及社會治安。

檢方認為，犯罪集團在光天化日下強押周姓被害人上車，又監禁他達20天，全程蒙蔽雙眼、綑綁雙手，3餐只提供泡麵果腹，嚴重戕害人性尊嚴；且考量近年犯罪集團以暴力監禁被害人案件層出不窮，甚至造成傷亡，因此依涉犯刑法加重強盜、剝奪他人行動自由、竊盜與組織犯罪條例等罪嫌起訴王嫌等8名被告，並建請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1120213