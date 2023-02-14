桃園華通電腦員工停車場失火 燒毀33輛電動自行車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市蘆竹區華通電腦公司戶外員工用機車停車場，今天因不明原因起火，造成33輛電動自行車燒毀，現場火勢已撲滅，由消防人員警戒中避免復燃，起火原因待查。

桃園市政府消防局發布訊息表示，中午11時39分獲報，位於蘆竹區大新路814巷的華通電腦股份有限公司戶外遮雨棚發生火警，該區為華通電腦公司員工用的機車停車場，停放大量電動自行車及部分電動機車。

消防員在11時49分到場，火勢於12時3分撲滅，12時33分完成殘火處理；經消防局初步統計，總共燒毀33輛無車牌電動自行車，其中18輛全毀、15輛半毀。

消防局表示，雖然現場無人員傷亡，但為確保電動自行車無復燃風險，目前仍派員在場警戒，並同步進行火場調查，以釐清起火原因。（編輯：卞金峰）1120214