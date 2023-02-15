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陳盈潔涉教唆偽造有價證券 更二審改判3年2月

2023/2/15 17:07
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（中央社記者劉世怡台北15日電）資深歌手陳盈潔被控教唆偽造有價證券案，高院更一審判1年8月並宣告緩刑，遭最高法院撤銷發回。高院更二審今天判3年2月，犯罪所得扣除已還款，須追繳沒收新台幣43萬多元。

判決指出，陳盈潔於民國100年間，向邱姓友人借款280萬元，友人要求除陳盈潔外，須再找一人為共同發票人具名。

陳盈潔找胞姊幫忙當共同發票人，邱姓友人認為不符資格拒絕；事後陳盈潔涉嫌教唆胞姊在本票上簽小妹的姓名，後續拿到借款。陳盈潔遭檢方依教唆偽造有價證券罪起訴。

一審法院判陳盈潔有期徒刑3年2月，但二審認定，陳盈潔偵查時是意氣用事而認罪，並沒有教唆偽造有價證券的犯意，改判無罪。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審依罪疑唯輕利於被告原則，認定本件犯罪所得為30萬元，但偽造有價證券罪法定刑是3年以上有期徒刑，本刑屬過重，不符罪刑相當原則及比例原則，依刑法第59條規定減刑，改判1年8月並宣告緩刑4年。最高法院撤銷更一審判決發回。

高院更二審審理後，審酌各證人證述及卷內事證等，認定陳盈潔行為構成教唆犯偽造有價證券罪，她否認犯罪並無理由，判決3年2月有期徒刑。

更二審合議庭認為，本件犯罪所得為110萬元，考量扣除已返還的66萬9800元，餘額43萬200元應予追繳沒收。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120215

#陳盈潔
#高院
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