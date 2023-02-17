越籍女酒駕肇事出奇招 滑入愛河泡水逃避酒測

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄越南籍黎姓女子酒後與前夫吵架，負氣騎車卻發生擦撞車禍，黎女擔心遭酒測竟從堤岸滑進愛河，更向警消說泡完水才上岸。經苦勸上岸酒測值超標，涉逆向肇事部分也將挨罰。

高雄市政府警察局三民二分局昨天晚間7時許獲報裕誠路及河堤路口發生交通事故，43歲黎女騎車沿河堤路慢車道由北向南逆向行駛，與32歲于姓女騎士發生擦撞。但警方到場時，卻發現黎女從堤岸慢慢滑進愛河裡，不願配合調查及救援，更向警消表示要泡一下水再上岸。

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警消人員經在場規勸多時，黎女才配合上岸，且身上散發濃厚酒味，經送醫救護抽血換算酒測值為0.67毫克，涉犯刑法公共危險罪。另初步研判黎女不依規定駛入來車道，則可處新台幣600元以上，1800元以下罰鍰，確切肇因將由交通大隊分析研判。

警方調查，黎女昨天晚間酒後與68歲前夫張姓男子有口角糾紛，因此負氣騎車出門散心，發生交通事故，為躲避查緝才出此下策。（編輯：謝雅竹）1120217