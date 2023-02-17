男經營不善欠債淪車手 竟拉兒子一起走歹路

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市警察局今天宣布查獲詐欺集團車手案，有2名車手竟是父子檔，黃姓男子因公司經營不善欠債，加入車手後，再拉兒子一起加入，2人被查獲到案後，依詐欺罪嫌偵辦。

警方表示，黃姓男子（50歲）因公司經營不善，欠下高額債務，到處籌錢周轉，經詐欺集團介紹，加入車手集團，還拉兒子（21歲）一起加入提領車手，兒子為了幫父親還債，也成為車手集團成員。

警方指出，黃姓父子對台中市區可以提領金錢的地點非常熟悉，2人使用汽車及機車掩飾領錢行為，企圖躲避警方追緝，將ATM提領的現金交給上游。

由於警方發現過年前台中市遭車手提領次數大增，經員警調閱多支監視器影像追查，鎖定黃姓父子檔身分查獲到案，2人於1月間在台中市區提領計154筆，提領金額新台幣390多萬元。

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警方發現詐騙集團車手因為警方的強力查緝，導致車手人力出現缺工，詐團也不斷招募需錢孔急的民眾加入，看準民眾想快速賺錢心態，以標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入詐團行列，甚至要求提供名下帳戶、密碼，而成為詐團的車手兼人頭帳戶。

警方表示，詐騙集團成員落網後，最後還是要面對民事及刑事責任，統計112年迄今，台中市政府警察局共查獲詐欺集團62團，車手及取簿手440人。（編輯：謝雅竹）1120217