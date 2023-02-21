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高雄女子偷鄰居大理石 辯憂砸到浪貓仍判拘30天

2023/2/21 14:35
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄顏姓女子拿走蘇姓鄰居放在盆栽上的大理石，放在自家騎樓旁挨告，她辯稱怕大理石太重砸到附近流浪貓，但法官認為若擔心砸到不必帶回家，一二審均判拘役30天。

顏女出庭時喊冤，雖然有搬走那塊大理石，是因為擔心大理石倒下來會壓到流浪貓，且搬走後也是放在自家門口騎樓處的水龍頭旁，蘇男也能明顯看到大理石放在顏女騎樓，主觀上沒有竊盜意圖，應不成立竊盜罪。

法官根據相關證人證詞發現，顏女拿走大理石後，曾打算叫人丟掉，但因蘇男報案，警方通知將石頭繳回派出所才歸還，據此可認定顏女已居於石頭所有人地位，且有處分大理石行為；加上相關照片均無法證明是為了保護流浪貓。就算真的要保護流浪貓，也不必將石頭帶回家。

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高雄地方法院法官審理後考量顏女罪證明確，且犯後未能知錯坦承犯行，難認已有悔悟之心，但因她已交回大理石發還給被害人，以及財物價值等，據此依竊盜罪判處拘役30天，可易科罰金。高雄高分院駁回顏女上訴，全案定讞。

高雄高分院判決指出，顏女民國110年6月28日中午徒手搬走蘇姓鄰居放在住處前盆栽的一片四角大理石後，便把石頭帶回家。直到蘇男發現大理石不翼而飛報警，高雄地檢署偵結後，依竊盜罪起訴顏女。（編輯：郭諭儒）1120221

#高雄高分院
#高雄市
#高雄地檢署
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