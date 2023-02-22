嘉義164縣道柏油路面爆開疑氣爆 偵測無可燃性氣體

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義縣164縣道新港往民雄施工管制路段今天發現柏油路面爆裂，因居民聽到爆炸聲響，懷疑是氣爆通報，消防人員偵測無可燃性氣體，施工的自來水公司指須進一步查明原因。

嘉義縣議員黃啟豪表示，在164縣道新港鄉往民雄鄉方向經營雞舍的友人上午通報，在雞舍附近有聽到爆炸聲響，結果是柏油路面爆開，因自來水公司正在施工已封閉部分路段，未有人員受到波及，當時往新港鄉方向行經的油罐車因車速較慢，幸未受影響。

黃啟豪指出，趕到現場，還聞到一股怪味，惟恐是可燃性氣體外洩，即通報新港消防分隊人員到場偵測，因爆裂路段於1月中旬才剛完工，到場關切的新港鄉長葉孟龍則要求施工的自來水公司儘速復原，並查明原因。

現場處理的消防人員指出，到場時，怪手已在進行復原作業，立即要求停工，現場路面塌陷、路面破洞不到1公尺寬，且管路未有破損、無燒灼痕跡，經儀器偵測，無可燃性氣體，建議施工單位作業時，需有通風設施。

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自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵告訴中央社記者，164縣道新港鄉往民雄鄉方向，目前正在施作橫向路段管線延接工程，因施工人員發現其他路口路面整個隆起，便出動怪手整理，因現場有巨大的混凝土石塊，可能是怪手作業時發生巨大碰撞聲，讓居民以為是氣爆聲響。

蔡博淵指出，路面隆起情況如同受到擠壓，並非一般塌陷情況，消防人員已排除是可燃性氣體引起的可能性，但目前也不確定是否有其他氣體外洩，須進一步查明原因。（編輯：陳仁華）1120222