陳宗彥事件衍生質疑 蔡清祥：高檢署全力徹查

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法務部長蔡清祥（圖）22日表示，有關前行政院發言人陳宗彥牽涉案件的所有質疑，已請台灣高檢署徹查清楚再對外說明，絕對支持檢察官依法辦案，若程序有疏失也會一併查明。中央社記者劉世怡攝 112年2月22日

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（中央社記者劉世怡台北22日電）前行政院發言人陳宗彥遭指接受性招待，衍生疑義。法務部長蔡清祥今天表示，所有質疑已請台灣高檢署徹查清楚再對外說明，絕對支持檢察官依法辦案，若程序有疏失也一併查明。

陳宗彥遭爆料疑似11年前接受特種行業性招待，日前請辭獲准；台南地檢署當年簽分他字案偵辦相關貪污案件，檢察官認定查無具體不法事證，於民國104年8月31日簽結，引發外界議論。

台灣高檢署日前指派主任檢察官賴哲雄南下調查；高檢署於18日召開記者會初步說明調查結果，認為當年南檢偵辦及簽結程序無違失，南檢已主動分案調查外界所指全案是否有另涉未查明的貪瀆情事。高檢署現仍持續進行相關行政調查。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，表揚5名傑出的緝毒檢察官，法務部長蔡清祥於茶敘尾聲接受媒體詢問有關陳宗彥案調查狀況及外界質疑，以及立法委員陳琬惠仍質疑檢方根本沒有認真查辦，並預告24日總質詢時，要跟其「直球對決」。

蔡清祥表示，高檢署正全力查明相關事證，看她（陳琬惠）要怎麼直球對決，就跟她直球對決，檢察官向來依法偵查犯罪，辦案程序必須遵照法律規定，如果外界有質疑或疑慮，已請高檢署完全徹查清楚再對外說明，絕對支持檢察官依法辦案，如果有程序上的疏失，也要一併查明。

媒體追問，本案檢方簽呈外流，是否有洩密問題。蔡清祥對此回應，不只是公務員，如果非公務員違法洩漏不該洩的東西，法律都有明文規定，須依法處理。

另有媒體問到，本案如果是派系鬥爭怎麼辦，蔡清祥則說，檢察官辦案不會考慮派系鬥爭，只會查證有沒有犯罪事實，如果有就得依法辦理，其他的事情不是檢察官考慮的範圍。

法務部新聞資料指出，5名傑出的緝毒檢察官分別為雄檢的王建中、新北檢的林殷正、陳亭君、彰檢的吳皓偉以及桃檢的陳映妏；其中吳皓偉是律師遴選檢察官第1期，擔任檢察官時間最短，獲林殷正分享情資，聯手跨轄合作，破獲黑幫毒品倉庫。陳映妏溯源查緝三層，查獲歷年陸上運輸最大量1.4公噸毒品，阻止毒品流入巿面供400萬人吸食。

王建中則破獲跨境遊艇走私運毒案，收到情資指犯罪集團要趁去年11月25日選前之夜打算搶灘，請求警、調、海巡以及關務署增員查緝，一度遊艇蛇行拒絕攔查，經查緝人員冒險跳船登檢順利查獲逾800公斤K他命（巿價逾新台幣8.2億元），後續將拍賣本案犯罪工具（遊艇）。（編輯：方沛清）1120222