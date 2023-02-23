捷運偷拍狼誤觸女大腿露餡 捷警埋伏逮人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市1名女子日前在台北捷運市政府站搭手扶梯時，後方男子持手機偷拍裙底風光時誤觸其大腿被發現，巡邏捷警獲報後調閱監視器追查，20日順利查獲涉案的40歲上班族黃男送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，隊上巡邏員警3日晚間9時許接獲女子報案，稱她在市政府站搭手扶梯時遭人偷拍及性騷擾，認為隱私遭侵犯、提告。

捷警隊經調閱周遭監視器畫面和捷運票卡紀錄追查發現，犯嫌在案發時跟隨被害女子搭手扶梯後，隨即移動到女子身後持手機偷拍裙底風光，過程中不慎觸碰到被害女子大腿，遭女子察覺，男嫌隨後立即逃逸。

經透過犯嫌的衣著特徵，以及調閱捷運站內外數十支監視器鏡頭畫面後，捷警發現犯嫌在案發後竟還返回捷運站詢問處觀察被害女子向警方報案情形，疑似要查看有無留下犯案證據或目擊證人。

警方經數日在涉嫌偷拍男子經常出沒地點埋伏守候，終於在20日查獲涉案的40歲黃男。

據了解，他平常在市政府站附近的公司上班，認為晚間捷運站人多、易下手，才步行至捷運站體內找尋偷拍目標。

全案詢後將黃男依涉嫌妨害秘密、性騷擾防治法函送給轄區警方市警局信義分局續辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捷警隊表示，統計民國111年1月至112年1月捷運系統內發生的妨害秘密案件共61件，約占捷運系統內刑案比例14.3%，經分析這類犯案手法多於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位。

經針對偷拍案件易發生的場站及時段定期分析檢討，捷警隊說，已機動調配警力，強化犯罪熱點巡守勤務，同時要求線上警力對於站體陰暗或僻靜角落加強巡視，主動關心夜歸婦女乘車安全，並利用犯罪預防宣導活動，提高婦女自身安危意識及應變能力，持續精進捷運系統內各項犯罪防制作為。（編輯：張銘坤）1120223