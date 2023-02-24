蔡清祥直球對決說 法務部：表達公正辦案決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）前行政院發言人陳宗彥遭指疑接受性招待，法務部長蔡清祥日前對於立委質疑時表示「直球對決」，被質疑態度傲慢。法務部今天指出，不是傲慢，這句話是表達公正處理此案的決心。

立法院院會今天邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告，並備質詢。爆料陳宗彥案的民眾黨立委陳琬惠曾表示要與蔡清祥「直球對決」。蔡清祥22日回應媒體提問時表示「看要怎麼直球對決，我跟她（陳琬惠）直球對決」。陳琬惠因時間限制來不及質詢蔡清祥，但質疑其態度傲慢。

對此，法務部指出，外界對於蔡清祥所說「直球對決」這句話有所誤解，原本是媒體報導有立委表示「下星期五質詢，直球對決」，因此蔡清祥22日回答記者提問時引用，目的是為強調勇於面對各界質疑，表達公正處理此案的決心。

法務部表示，針對陳宗彥涉貪案件簽呈等卷證資料疑外流及陳宗彥有無涉貪等情事，在第一時間嚴正處理、即時回應、依法續查，也督導台灣高等檢察署偕同台南高分檢釐清，務求在最短時間內究明原委，給國人一個交代。

陳宗彥遭爆料11年前疑接受業者性招待，日前請辭獲准，台南地檢署圓股檢察官當年簽分他字案偵辦貪污案，後因職務調動，改由義股檢察官接手承辦，並認定查無具體不法事證，民國104年8月31日簽結，引發外界爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高等檢察署日前指派高檢署主任檢察官賴哲雄偕同台南高分檢南下調查，並召開記者會說明調查結果，認定當年南檢偵辦及簽結程序無違失，並持續相關行政調查；台南地檢署已分他字案調查陳宗彥案未查明的貪瀆情形。

另外，監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊23日晚間透過新聞稿指出，陳宗彥任職台南市府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當招待，有無損害公務員及政府信譽、相關公務人員有無違失，已申請自動調查。（編輯：戴光育）1120224