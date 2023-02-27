新竹縣尖石鄉轎車翻落邊坡 警方救出受困3人
2023/2/27 16:57
（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣橫山警分局表示，一輛轎車今天行經尖石鄉竹60線21.5K處翻落道路邊坡，車內3人受困，因地處偏遠消防人員抵達後約需1小時，員警進入山谷救援，順利協助脫困。
新竹縣橫山警分局發布新聞稿指出，上午10時40分許，玉峰派出所副所長謝福順、警員江崇明行經新竹縣尖石鄉竹60線21.5K處，發現有車輛翻落道路邊坡，車內一對夫妻以及一名3歲男童受困車內。
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警方向中央社記者表示，因事發地處偏遠，消防人員抵達現場約需一小時，但員警發現轎車內傳出男童哀嚎聲，擔心耽誤救人時機，因此員警立即搶救，並以人力接駁順利將受困3人救出，所幸皆無大礙。
警方說，事故原因經初步了解這輛轎車從秀巒往宇老方向行駛，疑不慎擦撞護欄，車身傾斜後並與後方一輛轎車發生擦撞，翻落下方深約30多公尺邊坡，至於詳細肇因以及責任後續釐清中。（編輯：方沛清）1120227
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