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趁通訊行關店前佯裝購機 疑亮玩具槍恐嚇取財

2023/2/27 17:22（2/27 18:41 更新）
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高雄市一家通訊行26日凌晨打烊前，遭不明男子拿走一支iPhone12，損失新台幣2萬元。警方表示，此男搭計程車離開前，疑似拿出玩具槍威嚇店家，目前已鎖定特定對象全力查緝中。（讀者提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月27日
高雄市一家通訊行26日凌晨打烊前，遭不明男子拿走一支iPhone12，損失新台幣2萬元。警方表示，此男搭計程車離開前，疑似拿出玩具槍威嚇店家，目前已鎖定特定對象全力查緝中。（讀者提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月27日
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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄市一家通訊行昨天凌晨關店前，遭不明男子拿走一支iPhone12，損失新台幣2萬元。警方表示，該男搭計程車離開前，疑似拿出玩具槍威嚇店家，目前已鎖定特定對象全力查緝中。

新興警分局中正三派出所副所長洪炳榮告訴中央社記者，接獲通報一名男子昨天清晨至新興區六合一路一家通訊行佯裝要購買手機，店家拿出iPhone12整新機後，這名男子不斷以話術要求要把手機拿出店家，讓外頭的朋友鑑定。

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洪炳榮表示，此男趁店家打烊前入店，拿到手機後，不斷用特定話術要把手機拿走，期間曾問店家「這支手機測試都沒問題嗎？」、「真的有2萬元的價值嗎？」該男最後稱自己要把手機拿給朋友確認，便拿著手機步出店家。

警方指出，當下店員跟出去後，發現該男準備搭計程車離開出聲喝止，沒想到他卻亮出手槍恐嚇，經調查此槍應是玩具槍，但此行為已構成恐嚇取財。目前已掌握特定對象，詳細情形要待追緝到案才能釐清案情。（編輯：黃世雅）1120227

#洪炳榮
#新興區六合一路
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