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彰化八卦山岸頭巷公墓火燒山 消防局9小時撲滅大火

2023/3/4 17:01（3/4 17:11 更新）
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彰化市八卦山岸頭巷公墓3日發生火燒山事件，由於山區風勢強，大火快速延燒，消防人員耗時9個多小時，到4日凌晨才撲滅火勢，所幸無人傷亡。圖為消防局以空拍機拍下夜間火燒山情形。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月4日
彰化市八卦山岸頭巷公墓3日發生火燒山事件，由於山區風勢強，大火快速延燒，消防人員耗時9個多小時，到4日凌晨才撲滅火勢，所幸無人傷亡。圖為消防局以空拍機拍下夜間火燒山情形。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月4日
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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化八卦山岸頭巷公墓昨天下午發生火燒山，由於山區風勢大，大火一發不可收拾，彰縣消防局出動10多個分隊前往灌救，約花9個多小時，直到今天凌晨才撲滅大火，所幸無人傷亡。

彰化縣消防局昨天下午3時左右接獲民眾報案指稱，八卦山岸頭巷公墓發生火燒山，由於山區風勢強，大火快速延燒，消防局彰化、線西以及花壇等10多個分隊前往搶救。

不過因山區雜草叢生，滅火不易，消防隊員約花9個多小時，直到今天凌晨才將大火撲滅，初估火勢延燒面積約3公頃，所幸無人傷亡。

彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪時說，昨天發生大火的區域，雖然不是市公所管轄的公墓，不過市公所今天下午還是前往慰問辛苦的消防人員，致贈慰問金。

林世賢說，整理私人墓地的業者有時會故意火燒山，縣府和市公所抓不勝抓，公所規劃在山區重要路口安裝監視器，希望抓到縱火焚燒雜草的不肖業者。（編輯：黃世雅）1120304

#林世賢
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