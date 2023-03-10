高檢署打擊電信詐欺 將控管申辦大量門號企業用戶

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）高檢署今天表示，為遏阻電信網路詐欺犯罪，邀集國家通訊傳播委員會等單位召開研商會議，決議控管申辦大量電信門號的企業用戶，並共同成立聯繫窗口。

台灣高等檢察署新聞稿指出，「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為」研商會議由高檢署召開，邀集國家通訊傳播委員會、台灣電信產業發展協會及檢警調單位開會研商。

高檢署表示，不法分子藉由虛設行號方式，大量申辦電信門號，向被害人大規模發送詐欺簡訊，或用來接收一次性密碼（OTP），以利後續詐欺行為。

高檢署舉例，桃園地檢署、新北地檢署、台北地檢署於今年2月到3月間，分別偵辦3起藉由企業商號申辦大量電信門號的詐騙集團，經檢警清查門號使用紀錄後，有詐騙集團共計發送出1100萬則詐欺簡訊；檢警也在另一個詐騙集團的機房現場查獲1萬張SIM卡。

高檢署指出，經與會機關交換意見，決議由高檢署、通訊傳播委員會、電信產業發展協會共同成立聯繫窗口，統整打詐能量，強化辦案專業團隊。

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高檢署表示，將針對大量申辦電信門號的企業用戶，設置「防詐風險控管措施」、「建立客戶風險分級制度」、「一門號遭通報涉詐，其他申請門號併同斷話」、「涉詐門號之所有人應限制其再行申辦行動電話門號」、「電信事業建立聯防機制」，並納入「列入電信管理法規範及行動寬頻服務契約」等議題。

另一方面，高檢署日前發布新聞稿指出，統計檢警調機關自去年6月1日起至今年1月31日止，共破獲詐欺集團1141件、1萬433人，與前年同期相較破獲率成長39.3%。（編輯：張銘坤）1120310