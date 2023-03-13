毒品通緝犯拒檢衝撞逃逸 竹縣警追捕逮3人送辦

新竹縣政府警察局橫山分局13日表示，4名員警12日在追捕徐姓毒品通緝犯時，徐男不僅涉拒絕還加速逃逸，警方隨即展開圍捕，最後以2輛警車包圍制伏徐男到案，並將車上另2嫌依妨害公務等罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月13日