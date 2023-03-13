毒品通緝犯拒檢衝撞逃逸 竹縣警追捕逮3人送辦
2023/3/13 13:06（3/13 13:46 更新）
新竹縣政府警察局橫山分局13日表示，4名員警12日在追捕徐姓毒品通緝犯時，徐男不僅涉拒絕還加速逃逸，警方隨即展開圍捕，最後以2輛警車包圍制伏徐男到案，並將車上另2嫌依妨害公務等罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月13日
（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣橫山警分局今天表示，昨天4名員警在追捕徐姓毒品通緝犯時反遭到衝撞，最後以2輛警車包圍制伏徐男到案，並將車上另2嫌依妨害公務等罪嫌送辦。
橫山警分局今天提供新聞資料指出，芎林分駐所昨天下午4時45分獲報，一名徐姓男毒品通緝犯開車於飛鳳山地區出沒；獲報後，芎林分駐所副所長馮文道率員警共4人立即出動前往圍捕。
芎林分駐所所長陳宇揚接受媒體訪問表示，警方在飛鳳山區道路發現徐姓男子轎車後，立即鳴笛示意攔停，徐男不僅涉拒絕還加速逃逸，警方隨即展開圍捕。
他說，警方追捕至芎林鄉富林路一處巷弄內時，徐男涉加速衝撞警用巡邏車要逃逸，但警車前後包圍讓徐男車輛無法移動，員警趁機破窗將車內共3人拖出並逮捕，並在車內搜出吸食器3支等犯罪工具。
陳宇揚表示，徐男遭新竹地院發布毒品危害防治條利等通緝案，員警依法逮捕到案；此外，徐男與車上2人涉妨害公務等罪嫌，警詢後將移送新竹地檢署偵辦。
至於在追捕過程員警是否有受傷，陳宇揚說，所幸僅巡邏車輛損壞、員警沒有受傷。（編輯：戴光育）1120313
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