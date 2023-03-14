搜救犬IRO國際評量登場 消防署計44隊參加

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）消防署今天表示，為持續提升國內災害搜救犬水準，即日起至16日舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，共44隊犬隻報名參加。

消防署今天透過新聞稿表示，為持續提升國內災害搜救犬水準，並整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，有效執行國內、外重大災害搜救任務，所以自14日至16日於竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測。

同時，這次參加隊伍共計有44隊犬隻，且分別來自官方及民間單位報名參加。

消防署說，這次國際評量特別邀請IRO日本籍和及斯洛維尼亞籍裁判官來台擔任，採用IRO評量基準，通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻即可成為正式搜救犬，能立即調用投入災害搶救的行列，強化人命搜救效能。

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近年來搜救犬在民國105年台南地震、107年及111年花蓮地震，都能以靈活、敏捷的表現搜尋寶貴的生命。消防署表示，今年土耳其大地震，台灣培訓出的5隻搜救犬與台灣搜救隊130名搜救人員，搭乘搜救專機前往土耳其重災區阿迪亞曼省支援搜救，在最快時間內投入人命搜救行列，可見搜救犬已是搜救隊不可或缺的夥伴，為搜救任務的開路先鋒。

消防署說，將持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，並定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力。（編輯：張銘坤）1120314