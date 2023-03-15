苗栗情侶假拜廟真竊盜 自製釣線紙板黏偷香油錢

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣一對情侶檔，因無業缺錢花用，專找人煙稀少宮廟偷竊香油錢，警方調查，2人自製工具以類似釣魚方式黏取功德箱中的現金，日前欲重施故技時遭查獲送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐明文今天表示，劉姓男子（32歲）與范姓女子（43歲）為男女朋友關係，兩人無業，半個月內先後遭苗栗及大湖分局員警查獲「假拜廟、真行竊」。

警方指出，頭屋鄉一處宮廟功德箱近來頻頻發現香油錢短少，由於宮廟平日多為附近居民前往參拜，工作人員對陌生面孔特別留意，果然透過監視器畫面看到劉、范2嫌正在廟內準備下手行竊，立即報警；員警火速趕到，在劉嫌身上查獲百元鈔香油錢及犯案工具。

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警方表示，竊嫌自製犯案工具，將繩線綁上黏貼有泡棉膠的厚紙板，以類似釣魚方式將紙板放入功德箱內，黏取香油錢。兩人在頭屋鄉遭查獲函送法辦後不知悔改，又前往獅潭鄉義民廟重施故技行竊，因身上穿著衣物與數日前相同，被眼尖員警一眼認出。

劉男和范女辯稱因缺錢花用，才找人煙稀少的宮廟行竊；警方調查，2人至少涉及5件以上宮廟竊盜案件，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1120315