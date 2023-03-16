重度障礙者爭取個人助理服務時數案 一審勝訴

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（中央社記者劉世怡台北16日電）重度障礙者玉姐109年向新北巿社會局申請每月744小時（即每天24小時）的個人助理服務，不服僅獲核定每月60小時而興訟。法院今天撤銷社會局的原處分，判玉姐勝訴。可上訴。

本案為首件重度障礙者爭取個人助理服務時數案，台北高等行政法院今天宣判，認定新北巿社會局當時依個人助理服務計劃，核定玉姐（化名）上限每月60小時為違反法律規定，撤銷原處分。

判決並要求社會局依法院見解，就玉姐109年的申請案視個案情形，跑相關程序，核定妥適個人助理服務時數。

至於，玉姐請求法院令社會局應補足每月684小時差額部分，法院則予以駁回。

對於宣判結果，玉姐透過台北市新活力自立生活協會總幹事林君潔於記者會上表示，希望勝訴對她的生活能有改善，也使所有身心障礙者有很大的鼓舞；她今天早上因個人助理沒辦法服務她，無法透過視訊參與法庭宣判。

林君潔說，玉姐的重度障礙情形使她獨居已20多年，玉姐也只是希望能有個像人一樣的生活品質，晚上睡覺不小心跌倒，也只能打電話請警察幫忙扶起來，曾經一晚致電3次。記者會上聲援的其他重度障礙者也分享，平日生活的困境，希望政府能看見他們的需求，只是希望在有個人助理幫助下，能有一般人的生活品質。

全案緣於，肌肉委縮症、低收入戶的重度障礙者玉姐109年間向新北巿社會局申請個人助理服務時數每月為744小時（即每天24小時），社會局核定上限每月60小時（原處分）。

玉姐不服向新北巿政府提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，請求應補足每月684小時差額，案件由台北高等行政法院審理，今天宣判。

玉姐委任律師翁國彥於庭後記者會表示，本件的判決結果對於台灣身心障礙者申請個人助理服務，具有里程碑的意義，希望新北巿政府不要上訴。

翁國彥說，玉姐的狀況，在人權立國的台灣是不應該存在的，她四肢沒有力氣，只要沒有居服員，沒有個人助理無法做任何事，假設有蟑螂在她身上爬過去，她是沒有任何力氣可以去處理的。

翁國彥指出，本案在訴訟期間，新北巿社會局提出匪夷所思的答辯，比如說，如果同意玉姐每天24小時個人助理服務時數，巿政府的社會福利預算會破產，無法支應全巿17萬名身心障礙者都來申請個人助理服務時數，但17萬人都需要個助以及一天24小時時數嗎？顯然不是，這可能是社會局的籍口。

翁國彥指出，不只玉姐案，還有二起類似案件，已向法院興訟，希望案件都能比照玉姐案，不管是新北巿社會局或是其他縣巿政府社會局，來符合身心障礙者的權利。

翁國彥說，新北巿政府申請個人助理服務時數，於今年2月提高為每月80小時，另專案申請則為每月100小時，但玉姐目前仍維持每月60小時。（編輯：蕭博文）1120316